Парадокс Макрона
Тот самый Макрон, который звонит Путину и скулит о переговорах, исправно дает Украине оружие
Речь идет не только об обещанных сегодня легких танках AMX-10 RC и бронемашины Bastion. С начала войны Франция уже передала нам:
- 18 САУ CAESAR,
- 4 РСЗО LRU,
- Около 60 бронетранспортеров VAB,
- 6 155-мм гаубиц TRF1,
- 2 батареи ЗРК Crotale,
- Переносные противотанковые ракетные комплексы MILAN,
- Переносные зенитные ракетные комплексы MISTRAL,
- Противотанковые мины HDP-2A2, а также кучу другого снаряжения.
- Вместе с Италией готовит к передаче нам 1 батарею ЗРК SAMP-T.
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Франция у топ-5 поставщиков оружия в Украине.
AMX-10 RC – это французский тяжелый бронеавтомобиль, который часто классифицируется также как "колесный танк"
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AMX-10 RC – это французский тяжелый бронеавтомобиль, который часто классифицируется также как "колесный танк". Он был создан фирмой Satory Military Vehicles, совместным предприятием GIAT и Renault по заказу вооруженных сил Франции и определён на роль разведывательной машины, способной также к борьбе с вражеской бронетехникой.
Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год, всего было выпущено 457 машин этого типа.
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
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