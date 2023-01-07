Речь идет не только об обещанных сегодня легких танках AMX-10 RC и бронемашины Bastion. С начала войны Франция уже передала нам:

18 САУ CAESAR,

4 РСЗО LRU,

Около 60 бронетранспортеров VAB,

6 155-мм гаубиц TRF1,

2 батареи ЗРК Crotale,

Переносные противотанковые ракетные комплексы MILAN,

Переносные зенитные ракетные комплексы MISTRAL,

Противотанковые мины HDP-2A2, а также кучу другого снаряжения.

Вместе с Италией готовит к передаче нам 1 батарею ЗРК SAMP-T.

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Франция у топ-5 поставщиков оружия в Украине.

AMX-10 RC – это французский тяжелый бронеавтомобиль, который часто классифицируется также как "колесный танк"

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AMX-10 RC – это французский тяжелый бронеавтомобиль, который часто классифицируется также как "колесный танк". Он был создан фирмой Satory Military Vehicles, совместным предприятием GIAT и Renault по заказу вооруженных сил Франции и определён на роль разведывательной машины, способной также к борьбе с вражеской бронетехникой.

Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год, всего было выпущено 457 машин этого типа.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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