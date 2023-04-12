Парада не будет: оккупационные власти Крыма отказались от празднования 9 мая "из соображений безопасности"
В этом году на временно оккупированном полуострове не будут проводить праздничные демонстрации, шествие "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая
Об этом сообщил руководитель российской администрации на полуострове Сергей Аксенов.
На территории временно оккупированного Крымского полуострова откажутся от праздничных мероприятий до 9 мая.
"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая", - написал Аксенов.
По словам российского ставленника, такое решение принято из соображений безопасности.
Ранее Аксенов в своем telegram заявлял , что оккупанты на полуострове не боятся контрнаступления Вооруженных сил, и не видят в нем для себя "катастрофы".
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