Об этом сообщил руководитель российской администрации на полуострове Сергей Аксенов.

На территории временно оккупированного Крымского полуострова откажутся от праздничных мероприятий до 9 мая.

"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая", - написал Аксенов.

По словам российского ставленника, такое решение принято из соображений безопасности.

Ранее Аксенов в своем telegram заявлял , что оккупанты на полуострове не боятся контрнаступления Вооруженных сил, и не видят в нем для себя "катастрофы".