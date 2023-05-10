Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха в выходные повысится наконец в большинстве областей Украины и будет составлять +17...+22°C. Ну, и прекратятся заморозки!" - говорится в сообщении.

В ночь на 11 мая во многих областях Украины возможны заморозки, дождей не предполагается. Днем температура воздуха прогреется до +13...+16°C, в Карпатах и на крайнем востоке +9...+11°C.

На востоке Украины, по всей вероятности, местами пройдут небольшие дожди. В центральных и северных регионах увеличится облачность и влажность.

В южной части и на западе без существенных осадков.

В Киеве 11 мая днем периодические облака. Без существенных осадков, разве что в отдельных районах возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5°C, а завтра днем +15°C.

"Завершение недели – пятница, суббота, воскресенье – отметится прекращением заморозков и ощутимым потеплением в дневные часы", – сообщила Диденко.