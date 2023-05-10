Парад заморозков завершается, в выходные ожидается потепление, - синоптик Наталья Диденко
В ближайшую ночь во многих регионах Украины возможны заморозки, однако уже в эти выходные температура повысится
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Температура воздуха в выходные повысится наконец в большинстве областей Украины и будет составлять +17...+22°C. Ну, и прекратятся заморозки!" - говорится в сообщении.
В ночь на 11 мая во многих областях Украины возможны заморозки, дождей не предполагается. Днем температура воздуха прогреется до +13...+16°C, в Карпатах и на крайнем востоке +9...+11°C.
На востоке Украины, по всей вероятности, местами пройдут небольшие дожди. В центральных и северных регионах увеличится облачность и влажность.
В южной части и на западе без существенных осадков.
В Киеве 11 мая днем периодические облака. Без существенных осадков, разве что в отдельных районах возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5°C, а завтра днем +15°C.
"Завершение недели – пятница, суббота, воскресенье – отметится прекращением заморозков и ощутимым потеплением в дневные часы", – сообщила Диденко.
- На севере и западе ночные заморозки , в то же время в пятницу температура в стране должна повышаться.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.7
- Актуальное
- Важное