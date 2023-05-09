Парад в Москве показал проблемы России в обеспечении своих войск, - NYT

Об этом сообщает издание The New York Times.



"Впервые за многие годы площадь пересек только один советский танк Т-34, возглавлявший значительно более короткий, чем обычно, ряд бронетехники, систем ПВО и МБР. Было немного войск, которые всегда маршировали в тщательно выставленных костюмах. Также в Москве не увидели ни одного пролета военно-воздушных сил", - пишет NYT



В издании считают, что у РФ есть масштабные проблемы в обеспечении войск, участвующих во вторжении в Украину.



"Вероятно, сокращенный парад касается проблем России с пополнением ее войск в борьбе против Украины, особенно в условиях, когда Киев готовится к ожидаемой контратаке, направленной на прорыв укрепленной оборонной линии Москвы", - отметили в издании.

9 мая стало известно, что на парад в Москву приехали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев и самопровозглашенный президент Беларуси Александр.

СМИ сообщили, что Лукашенко пропустил неформальный завтрак у Путина, из парада он в сопровождении скорой срочно отбыл в аэропорт и вылетел в Минск.