Парад в Москве – это спектакль убогости
Исторический онанизм — это новая идеология РФ, позволяющая получать кайф без реальных достижений.
"Самая большая глупость — это делать то же самое и ждать других результатов" (приписывают Эйнштейну).
Цитата, которая лучше описывает Путина. В прошлом году ждал взятия Мариуполя до 9 мая — не дождался. С теми же генералами ожидал взятия Бахмута до 24 февраля, на Пасху, до 9 мая — не дождался.
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Сегодняшний парад – это спектакль жалости. Убогий "генералиссимус", который не смог показать ни одного успеха, занимается онанизмом на исторические успехи других
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Сегодняшний парад – это спектакль жалости. Нищий "генералиссимус", который не смог показать ни одного успеха, занимается онанизмом на исторические успехи других.
Исторический онанизм — это новая идеология РФ, позволяющая получать кайф без реальных достижений.
Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист
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