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"Парад" уничтоженной российской техники: на Крещатик привезли остатки танков, гаубиц и ракет

21 августа, 2023 понедельник
14:22
Новости

На Крещатике в Киеве пройдет "парад" уничтоженной российской техники. На центральной улице столицы начали устанавливать горящие танки, бронемашины, остатки ракет

Об этом сообщает корреспондентка телеканала "Еспресо" Екатерина Галко.

"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

Фото: Екатерина Галко

 

"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

Фото: Екатерина Галко

 

На главную улицу столицы уже привезли около 20 единиц уничтоженной техники окупантов, среди которых танки, самоходные гаубицы, БМП, МТЛБ, БТРы, БМД, остатки сбитых ракет.

"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

Фото: Екатерина Галко

 

"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

Фото: Екатерина Галко

 

"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

Фото: Екатерина Галко

 

"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

Фото: Екатерина Галко

 

"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

Фото: Екатерина Галко

 

В настоящее время идет монтаж выставки уничтоженной вражеской техники.

  • Как сообщили в КМВА, в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева Крещатик перекроют с 20 по 28 августа. В столице не будут устраивать массовые мероприятия в День Независимости, а проведут выставку образцов поврежденной вражеской техники.

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