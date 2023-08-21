"Парад" уничтоженной российской техники: на Крещатик привезли остатки танков, гаубиц и ракет
На Крещатике в Киеве пройдет "парад" уничтоженной российской техники. На центральной улице столицы начали устанавливать горящие танки, бронемашины, остатки ракет
Об этом сообщает корреспондентка телеканала "Еспресо" Екатерина Галко.
Фото: Екатерина Галко
Фото: Екатерина Галко
На главную улицу столицы уже привезли около 20 единиц уничтоженной техники окупантов, среди которых танки, самоходные гаубицы, БМП, МТЛБ, БТРы, БМД, остатки сбитых ракет.
Фото: Екатерина Галко
Фото: Екатерина Галко
Фото: Екатерина Галко
Фото: Екатерина Галко
Фото: Екатерина Галко
В настоящее время идет монтаж выставки уничтоженной вражеской техники.
- Как сообщили в КМВА, в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева Крещатик перекроют с 20 по 28 августа. В столице не будут устраивать массовые мероприятия в День Независимости, а проведут выставку образцов поврежденной вражеской техники.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.46 Покупка 37.46Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.96Продажа 42.02
- Актуальное
- Важное