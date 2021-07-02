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"Парад - сексистское шоу": в Минобороны митинговали против каблуков на обуви военнослужащих во время парада на День Независимости
В Киеве у здания Минобороны состоялся митинг против участия в параде ко Дню Независимости женщин-военнослужащих в обуви на каблуках
Об этом сообщает НВ .
На митинге было около 20 человекДевушки демонстративно сняли туфли с каблуками и обули кроссовки. Также у митингующих были плакаты "Таран (глава Минобороны Украины), эти каблуки - тебе", "Я тебе не хорошенькая", "Парад - сексистское шоу".
- Ранее Минобороны показало фото тренировок женской "коробки" для парада ко Дню Независимости, на котором женщины маршируют в ботинках на каблуках.
- В Министерстве обороны Украины заявили, что туфли на каблуках как элемент одежды для военнослужащих предусмотрены парадной формой, которую утвердили в 2017 году.
- Вице-премьер и два министра выступили с заявлением относительно марша военнослужащих в обуви с каблуками: они возмутились решением Минобороны.
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