"Парад - сексистское шоу": в Минобороны митинговали против каблуков на обуви военнослужащих во время парада на День Независимости

Об этом сообщает НВ .

На митинге было около 20 человек

Ранее Минобороны показало фото тренировок женской "коробки" для парада ко Дню Независимости, на котором женщины маршируют в ботинках на каблуках.

В Министерстве обороны Украины заявили, что туфли на каблуках как элемент одежды для военнослужащих предусмотрены парадной формой, которую утвердили в 2017 году.

Вице-премьер и два министра выступили с заявлением относительно марша военнослужащих в обуви с каблуками: они возмутились решением Минобороны.

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Девушки демонстративно сняли туфли с каблуками и обули кроссовки. Также у митингующих были плакаты "Таран (глава Минобороны Украины), эти каблуки - тебе", "Я тебе не хорошенькая", "Парад - сексистское шоу".