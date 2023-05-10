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Парад позора. Какое будущее ждет Россию после поражения?

10 мая, 2023 среда
13:59
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На параде 9 мая состоялись окончательные похороны СССР

Почти все годы своего правления кремлевский кащей Владимир Путин положил на то, чтобы восстановить СССР — на всех выборах и на всех ключевых мероприятиях это был основной козырь красного убийцы и его партии "Единая Россия". Так Беларусь окончательно стала квазигосударством. Именно так случилось вторжение в Грузию. Именно так Украину долгое время опутывали паутиной георгиевских лент. А дальше дело дошло до прямого вторжения дважды на территорию Украины под красными флагами ударных дивизий. С последующим восстановлением памятников Ленину и улиц в честь Судоплатова на оккупированных территориях.

Именно так Путин отыгрывал назад то, что он сам назвал "наибольшей геополитической ошибкой ХХ века". Но появление клики геронтофилов на Красной площади заверило, что СССР умер окончательно.

Парад ганьби

Фото: Reuters

В первую очередь бросалось в глаза то, что на параде не было никакого военного парада. По Красной площади не проехал ни один реальный боевой танк — был только Т-34, который по удивительному стечению обстоятельств тоже еще не поехал на Донбасс. Из интересного был разве что комплекс С-400 и макет модернизированного ракетного комплекса "Ярс". Реальных войск и коробок из десантников, морпехов и артиллеристов, которыми Россия десятилетиями умело пугала Запад, не было замечено ни одной. Где эти ребята? Об этом следует читать в сводках Генштаба о цифрах утилизированных оккупантов.

Еще было очень заметно, что рашисты решили не устраивать воздушную показуху — на параде не было авиации. Не потому, что ее не хватает или она бомбит украинские мирные города на рассвете, — в Москве очень боялись атаки украинских беспилотников и включили РЭБ на полную мощность. Для государства, которое кичилось тем, что имеет вторую армию мира, это выглядело жалко.

Стоит сравнить нынешний парад с шоу 2021 года, когда в центр Москвы выпустили все лучшее — уже вовсю готовилось брать Киев, — и станет ясно, что российская армия находится в глубоком кризисе. Тот, кто в официальной российской власти думал, что подобный парад поддержит боевой дух или вдохновит россиян активнее идти в военкоматы, — сильно ошибся. Этот парад стал демонстрацией упадка и депрессии с дедом Путиным во главе.

Парад ганьби

Фото: Reuters

Был еще один очень символический геополитический момент, указывающий на место России будущего. До 8 мая включительно никто из приглашенных не подтверждал свой визит лично, даже диктатор Лукашенко петлял  до последнего от этой почетной обязанности как черт от ладана. Но поехал, потому что, по сути, обязан властью персонально Путину. Однако в ночь на 9 мая все изменилось, и на парад доехали президенты Армении, Кыргызстана и Туркменистана. В интернете разносится "аналитика" о том, как эти двое вступили в негласный союз с Кремлем, но это не так.

Парад ганьби. Путін

Фото: Getty Images

С Пашиняном все понятно: если твое государство абсолютно зависимо от российских денег, тебя могли вежливо попросить отработать эскортом на параде. А вот относительно среднеазиатских лидеров есть интересная открытая информация, что в ближайшие дни они летят в Китай, чтобы оформить новый политико-экономический союз. Примечательно, что и Туркменистан, и Кыргызстан, и Казахстан Россия десятилетиями называла своим экономическим "мягким подбрюшьем". Теперь официально Китай забирает эти государства под свой омофор.

Еще в марте этого года Китай четко заявил в западной прессе, что хочет выйти победителем в этой войне. И хотя первоначальный план захватить Украину руками РФ и пугать Запад авторитаризмом не сложился, Китай переписал план именно своей победы. А это установить влияние в Центральной Азии, чтобы никакая договоренность с Казахстаном или Туркменистаном не состоялась без согласия Пекина. Это полное смещение центров влияния для Центральной Азии, которая не хочет видеть своим покровителем никчемную и оплеванную Россию.

Россия возлагала большие надежды на 9 мая 2023 года. В этот день должен был быть праздник по случаю оккупации Украины, несмотря на безумное сопротивление и помощь западных союзников. Нас должны были сломить к этому дню.

Долгие зимние месяцы оккупанты упивались ударами по энергосети и радовались тому, как украинцы сидят без света и тепла. Прицельные удары по мирным домам на рассветах в ряде городов с десятками жертв должны были выбить психологическую стойкость, чтобы мы умоляли прекратить войну. Путем отдачи новых территорий и подписания любых соглашений. Но украинцы с честью выдержали все испытания, а зимнее наступление рашистов на Донбассе захлебнулось кровью. Хотя и стоило нам тысяч жизней лучших. Не помог Путину даже звонок другу Си Цзиньпину, решившему, что проблемы лузера — не его проблемы. И лучше спасать Китай от западных санкций и отрезания доступа к рынкам Евросоюза.

Поэтому на трибуне Красной площади Путин выглядел лжецом, который двадцать четыре года обещал россиянам вернуть Советский Союз. Однако на последнем пазле, а именно присоединении туда силой Украины, у него обломалось зубы. И я не знаю, что могло быть более жалким, чем то, что киргизы, узбеки и таджики, которых россияне считали вторым сортом, приехали спасать Москву от украинских беспилотников и окончательного позора.

Россия будущего окончательно прощается со статусом великой державы. Она не претендует даже на звание большой шишки в регионе. 9 мая весь мир почувствовал, как воняет труп того, что бряцало оружием и называло себя "великой Россией".

Безусловно, этот ходячий мертвец принесет нам череду боли, ведра слез и тысячи похоронок для молодых и полных сил.

Но уже можно с уверенностью сказать, что Россия из-за войны против нас потеряла больше, чем приобрела. И если бы Путин и его кодло были умнее, — они бы умело повесили вопросы Крыма и Донбасса, отрезали бы нас от Европы "Северным потоком - 2". И просто подождали бы двадцать лет, когда молодежь, воспитанная на Моргенштерне "внеполитики", органично влилась в Россию.

Россия окончательно растрынькала все, что получила в наследство от СССР. И дай Бог, чтобы на Западе не нашлось никого, чтобы беречь этот труп так же, как спасали Москву в 1991 году.

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