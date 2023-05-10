Об этом информирует министерство обороны Великобритании .

"9 мая 2023 года состав участников ежегодного парада ко Дню победы на Красной площади в России подчеркнул проблемы материально-технического обеспечения и стратегических коммуникаций, с которыми сталкиваются военные через 15 месяцев после начала войны в Украине", - пишет ведомство.

В сводке сообщается, что в параде приняли участие, по меньшей мере, 8 тысяч российских военных, однако большинство из них были вспомогательными, военизированными силами и курсантами. Из регулярных войск были только контингенты железнодорожных войск и военной полиции.

На параде был только один старинный танк Т-34.

"Несмотря на большие потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники. Власть, вероятно, воздержалась от этого, поскольку хочет избежать внутренней критики о приоритете парадов над боевыми действиями", - добавили в минобороны Великобритании.