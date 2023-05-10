Парад подчеркнул проблемы, связанные с техникой и стратегической связью в армии России, - британская разведка
Британская разведка пояснила скромность парада в России 9 мая, в частности, проблемами, связанными с техникой и стратегической связью
Об этом информирует министерство обороны Великобритании .
"9 мая 2023 года состав участников ежегодного парада ко Дню победы на Красной площади в России подчеркнул проблемы материально-технического обеспечения и стратегических коммуникаций, с которыми сталкиваются военные через 15 месяцев после начала войны в Украине", - пишет ведомство.
В сводке сообщается, что в параде приняли участие, по меньшей мере, 8 тысяч российских военных, однако большинство из них были вспомогательными, военизированными силами и курсантами. Из регулярных войск были только контингенты железнодорожных войск и военной полиции.
На параде был только один старинный танк Т-34.
"Несмотря на большие потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники. Власть, вероятно, воздержалась от этого, поскольку хочет избежать внутренней критики о приоритете парадов над боевыми действиями", - добавили в минобороны Великобритании.
- В Москве прошел традиционный парад ко Дню победы, на котором российский диктатор Владимир Путин заявил, что Запад якобы развязал против его страны войну, целью которой является уничтожение РФ.
- 9 мая стало известно, что на парад в Москву приехали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
- СМИ сообщили, что Лукашенко пропустил неформальный завтрак у Путина, с парада он в сопровождении скорой срочно отбыл в аэропорт и вылетел в Минск .
- Парад в Москве, посвященный празднованию 9 Мая, может отражать проблемы РФ в обеспечении своих войск, пишет The New York Times.
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