Об этом сообщает ОК "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне стабильно напряженная, но под контролем сил обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны без существенных изменений в составе и положении. В течение ночи тремя авиационными и одним ракетным ударом противник испытывал нашу стойкость. Парами вражеских вертолетов атаковал наши позиции. Без потерь", - говорится в отчете.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач. Результаты их работы еще разведываются.

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