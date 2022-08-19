Пара вражеских вертолетов атаковала позиции ВСУ на Юге
В ночь с 18 на 19 августа пара российских вертолетов нанесла удары по украинским позициям на южном фронте
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Ситуация в нашей операционной зоне стабильно напряженная, но под контролем сил обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны без существенных изменений в составе и положении. В течение ночи тремя авиационными и одним ракетным ударом противник испытывал нашу стойкость. Парами вражеских вертолетов атаковал наши позиции. Без потерь", - говорится в отчете.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач. Результаты их работы еще разведываются.
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