Папу Римского внесли в базу "Миротворец": ЦПД опроверг новый фейк
Вражеские ресурсы распространяют фейковую информацию, якобы Папу Римского Франциска внесли в базу "Миротворец"
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Якобы Папа Римский Франциск был внесен в базу украинского "Миротворца" из-за того, что Понтифик призвал русскую молодежь никогда не забывать о своем историческом наследии и сказал "спасибо" за их способ быть "россиянами".
"Информация о том, что Папа Римский был внесен в базу "Миротворца" – выдумка российских пропагандистов, цель которой дискредитировать Украину на международной арене. На сайте нет никаких упоминаний о Понтифике", - отмечает ЦПД.
В Центре призывают украинцев доверять только источникам верифицированной информации.
- 25 августа на ютубе транслировалась фейковая реклама по поводу высоких потерь украинских военных в войне против российских террористов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.63Продажа 41.72
- Актуальное
- Важное