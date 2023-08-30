Папу Римского внесли в базу "Миротворец": ЦПД опроверг новый фейк

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Якобы Папа Римский Франциск был внесен в базу украинского "Миротворца" из-за того, что Понтифик призвал русскую молодежь никогда не забывать о своем историческом наследии и сказал "спасибо" за их способ быть "россиянами".

"Информация о том, что Папа Римский был внесен в базу "Миротворца" – выдумка российских пропагандистов, цель которой дискредитировать Украину на международной арене. На сайте нет никаких упоминаний о Понтифике", - отмечает ЦПД.

В Центре призывают украинцев доверять только источникам верифицированной информации.