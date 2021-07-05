Папу Римского прооперировали
Папа Римский Франциск успешно перенес операцию на кишечнике
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление Ватикана.
Это была плановая операция из-за симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки. Операцию проводила медицинская группа из 10 специалистов.
По словам представителя Маттео Бруни, понтифик хорошо перенес операцию.
84-летний Папа Франциск впервые попал в больницу с момента его избрания в 2013 году.
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