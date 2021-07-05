Папу Римского прооперировали

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление Ватикана.

Это была плановая операция из-за симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки. Операцию проводила медицинская группа из 10 специалистов.

По словам представителя Маттео Бруни, понтифик хорошо перенес операцию.

84-летний Папа Франциск впервые попал в больницу с момента его избрания в 2013 году.