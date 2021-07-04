Папу Римского положили на операцию в Риме
Папу Франциска госпитализировали в Риме для проведения плановой операции на кишечнике
Об этом сообщает Радио Ватикан .
В полдень 4 июля 2021 года, после богослужения на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Франциск уехал в больницу имени Агостино Джемелли в Риме, где ему проведут запланированное хирургическое вмешательство по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстого кишечника.
Как сообщил директор Ватиканского пресс-центра Маттео Бруни, хирургическое вмешательство проведет профессор Серджио Альфьери.
Папе Римскому Франциску 84 года.
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