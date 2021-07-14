Папу Римского Франциска выписали из больницы после операции
14 июля Папа Римский Франциск был выписан из больницы после операции на кишечнике
Об этом рассказывает "Радио Свобода".
Папу Римского Франциска выписали из больницы, куда на прошлой неделе он прибыл для плановой операции. Глава Католической церкви покинул больницу утром 14 июля, передают журналисты.
Папа Римский Франциск был госпитализирован для плановой операции на кишечнике 4 июля.
Понтифик лечился в клинике имени Джемелли, с балкона которой в воскресенье прочитал и еженедельную молитву.
Это была первая госпитализация Франциска с момента его избрания главой Римско-католической церкви в 2013 году. В 2014-м, как отмечает ВВС, он был вынужден отменить несколько запланированных мероприятий со своим участием из-за проблем с желудком.
- Напомним, 4 июля Папу Франциска госпитализировали в Риме для проведения плановой операции на кишечнике
- В воскресенье, 11 июля, Папа Римский Франциск впервые появился на публике после перенесенной операции
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