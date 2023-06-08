Папу Римского Франциска успешно прооперировали
Папа Римский Франциск в среду успешно перенес трехчасовую операцию на брюшной полости в больнице Агостино Джемелли в Риме
Об этом в среду, 7 июня, сообщили в Ватикане, передает Reuters.
В кратком заявлении Ватикана указано, что операция "прошла без осложнений и длилась три часа". Позже Святой Престол может обнародовать более подробное сообщение о состоянии Франциска.
Операция была необходима для устранения лапароцеле – грыжи, иногда образующейся над рубцом после хирургического вмешательства. Лапароцеле чаще встречается у пожилых людей, а также может быть вызвано ожирением или слабостью мышц брюшной стенки.
В последние дни врачи Папы решили, что операция необходима, поскольку лапароцеле вызывает болезненные кишечные закупорки. Франциск, однако, опасался негативных последствий общей анестезии, которые также чаще возникают у пожилых людей.
По данным источника Reuters в Ватикане, все частные и всеобщие аудиенции Папы были отменены до 18 июня – вероятно, именно столько он может находиться в больнице и на реабилитации.
Это уже третья госпитализация Франциска после избрания Папой в 2013 году.
- Напомним, Папу Римского Франциска госпитализировали 29 марта в больницу им. Агостино Джемелли в Риме через респираторную инфекцию. Накануне он жаловался на трудности с дыханием, но о COVID-19 речь не идет.
- 1 апреля Папа Франциск был выписан из больницы.
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