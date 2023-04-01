Папу Франциска планируют выписать из больницы к Вербному воскресенью

Об этом пишет Vatican News.

Ожидается, что Папу Франциска выпишут из больницы уже в субботу, 1 апреля, а в воскресенье он возглавит Евхаристическое богослужение Пальмового воскресенья на площади Святого Петра.

Представитель Апостольской Столицы Маттео Бруни в полдень 31 марта рассказал, что "предыдущий день прошел хорошо, согласно нормальному клиническому течению".

По словам Бруни, вечером 30 марта понтифик поужинал, съев пиццу вместе с врачами, медперсоналом, личными помощниками и ватиканскими жандармами.

Утром на следующий день Папа Франциск просмотрел газеты и принялся за работу.

"Возвращение Его Святейшества в "Дом святой Марты" предполагается в течение завтрашнего дня (1 апреля - ред.), по результатам последних анализов, сделанных сегодня (31 марта - ред.) утром", - отметил Бруни.

Тем временем прессслужба Святого Престола сообщила, что Папа Франциск в полдень 31 марта посетил пациентов отделения детской онкологии. Там глава католической церкви окрестил многонедельный младенец, по имени Мигель Анхель.