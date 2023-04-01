Папу Франциска планируют выписать из больницы к Вербному воскресенью
Папа Франциска, который находится в римской больнице после госпитализации 29 марта, могут выписаться из медучреждения в Вербное воскресенье, которое приходится на 2 апреля
Об этом пишет Vatican News.
Ожидается, что Папу Франциска выпишут из больницы уже в субботу, 1 апреля, а в воскресенье он возглавит Евхаристическое богослужение Пальмового воскресенья на площади Святого Петра.
Представитель Апостольской Столицы Маттео Бруни в полдень 31 марта рассказал, что "предыдущий день прошел хорошо, согласно нормальному клиническому течению".
По словам Бруни, вечером 30 марта понтифик поужинал, съев пиццу вместе с врачами, медперсоналом, личными помощниками и ватиканскими жандармами.
Утром на следующий день Папа Франциск просмотрел газеты и принялся за работу.
"Возвращение Его Святейшества в "Дом святой Марты" предполагается в течение завтрашнего дня (1 апреля - ред.), по результатам последних анализов, сделанных сегодня (31 марта - ред.) утром", - отметил Бруни.
Тем временем прессслужба Святого Престола сообщила, что Папа Франциск в полдень 31 марта посетил пациентов отделения детской онкологии. Там глава католической церкви окрестил многонедельный младенец, по имени Мигель Анхель.
- Напомним, Папу Римского Франциска госпитализировали 29 марта в больницу им. Агостино Джемелли в Риме через респираторную инфекцию. Накануне он жаловался на трудности с дыханием, но о COVID-19 речь не идет.
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