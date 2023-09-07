Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Папские шутки
OPINION

Папские шутки

Игорь Гулик
7 сентября, 2023 четверг
20:05
Мнение

Франциск должен считаться с невиданными для XXI века военными преступлениями России, за которые и Путин, и вся его кремлевская свора, должны понести заслуженное наказание

Жизнь подбрасывает все больше поводов задуматься над странным, на первый взгляд, вопросом: почему на протяжении столетия Апостольская столица дважды становилась на сторону (пусть негласно) самых реакционных, кровавых режимов. Во время Второй мировой войны в большинстве своем закрывала глаза на военные преступления нацистов, а ныне, когда фактически развязана Третья мировая, Ватикан устами Понтифика оправдывает рашизм?

Думаю, над ответом на такой, что и говорить! – скользкий вопрос, придется ломать мозги не одному поколению историков. Сейчас выскажу несколько соображений по горячим следам событий, которые возмутили украинское общество.

Итак, Папа Франциск за последнюю неделю отличился дважды. Первый раз – выступая перед русской молодежью, побуждал ее более тщательно присмотреться к имперскому наследию Петра I и Екатерины II, отметив незаурядность русской культуры. Во второй раз, находясь с миссионерским визитом в Монголии, напомнил тамошним верным и не только о таком же имперском наследии Чингисхана. Потом, учитывая реакцию, наследник св. Петра попытался оправдаться, мол, говорил "не об империализме, а о культуре", потому что "русское наследие очень доброе и очень хорошее". При этом Папа не забыл упомянуть своего любимого Достоевского, творчество которого, по-моему, далеко от христианских добродетелей. Франциск, однако, попал в ловушку собственных пониманий, сказав, что "культуру часто превращают в идеологию", - и случай путинской России и "рашизма" должен был бы остановить Его Святейшество. Но нет…

О Монголии и Чингисхане, орда которого вырезала миллионы христианских душ, мы не услышали объяснений.

Читайте также: Остановите Папу, потому что он перекроит Священное письмо

Вчера Понтифик встречался с членами Синода УГКЦ и выразил сожаление, что украинцы сомневаются "с кем Папа". "Я с украинским народом", — сказал Франциск…

Но более подробных аргументов мы не услышали. Общие фразы о мире, о преступлении войны — это не то, чего ожидали в Украине после папских "шуток" по поводу гибели Дарьи Дугиной, инициатив общего крестного хода, который бы уравнял палача и жертву на прошлогоднюю Пасху и других языковых невнятностей.

Отдельно следует сказать о мнимом пацифизме Франциска, который, при всем уважении к Мирославу Мариновичу, я не решился бы назвать "добросердечным". Несмотря на стремление к завершению войны, Папа должен считаться с невиданными для XXI века военными преступлениями России, за которые и Путин, и вся его кремлевская свора, должны понести заслуженное наказание. Понимаю Франциска как главу Католической Церкви, которому не к лицу критиковать православный клир РПЦ и ее первосвященника Кирилла (как это сделал, например, Вселенский Патриарх Варфоломей, назвав РПЦ "еретической сектой"), но как моральный авторитет миллионов Понтифик должен сделать это. Наверное, любезность встреч с Гундяевым на Кубе мешает Франциску бросить кривое слово в сторону Москвы.

Пацифизм Папы специфичен по своей природе и имеет мало общего с движениями, о которых упоминает Мирослав Маринович. Его "миролюбие" прорастает из левацких, неомарксистских (с примесями маоизма) теорий, свойственных Латинской Америке.

Мне скажут, что Франциск – человек правых взглядов, поскольку поддерживал все три модификации аргентинской диктатуры. (Об этом, к слову, можно услышать в диалоге Бенедикта с Бергольо в фильме "Два Папы", когда Йозеф Ратцингер говорит кандидату на Святой престол фразу: "Единственным аргументом против вас может стать ваше прошлое"). Но до времен хунты молодой иезуит был приверженцем левых взглядов. Именно это позволило ему, по пересказам и мемуарам, сдавать военным несогласных с диктатурой священников.

Читайте также: Папа Дугиной

А еще папский "пацифизм" обусловлен очень пикантным обстоятельством — деньгами. Франциск хорошо знает, что в Банке Ватикана хранятся астрономические средства Путина. На почти треть триллиона долларов, правда, был наложен арест, когда американские спецслужбы расследовали коррупцию в УЕФА. Но это не значит, что российский диктатор забыл тропинку к очень надежному сейфу, где можно хранить сбережения на черный день. Да и банк, в котором хранятся такие деньги, может чувствовать себя вполне респектабельно.

И напоследок еще раз вспомню Папу-эмерита Бенедикта XVI: "Господи, Твоя Церковь часто похожа на тонущую лодку; лодку, которая с каждого борта набирает воду. На Твоем поле мы видим больше сорняков, чем пшеницы; загрязненные одежды и лицо Твоей Церкви смущают нас, но это мы сами их испачкали! Это мы предаём Тебя вновь и вновь после наших высоких слов и широких жестов. Помилуй свою Церковь".

Специально для Еспресо

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Украина
Россия
Владимир Путин
Папа Римський Франциск
Читайте также:
Ентоні Блінкен та Денис Шмигаль
6 сентября, 2023 среда
Шмыгаль обсудил с Блинкеном финансовую поддержку от США и защиту энергетической инфраструктуры
Карта. Старомлинівка_0609
6 сентября, 2023 среда
Основные минные заграждения уже преодолены: боец ВСУ о ситуации на юге
6 сентября, 2023 среда
"Отдельная боль - это то, что вы сомневаетесь, с кем Папа": Франциск встретился с епископами синода УГКЦ
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.14
  • EUR
    Покупка 40.18
    Продажа 41.21
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
7 сентября
20:52
Вышел трейлер нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки "Как ты живешь?"
20:50
Президент Грузии Зурабишвили прокомментировала намерения отправить ее в отставку
20:28
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Приближается окружение Бахмута, или "жест доброй воли" россиян из города. Колонка Сергея Згурца
20:27
British American Tobacco
Табачный гигант British American Tobacco продает бизнес в России и Беларуси
20:18
Эксклюзив
Армения
Глава Европейской партии Армении: страна завершает свои отношения с российской империей
20:04
ФСБ
В Олешках взорвали авто с российскими военными и работниками ФСБ: один погиб, 4 ранены, — ЛІГА.net
20:00
Обзор
Крылатые ракеты Х-101: как с ними борется ВСУ, их характеристики, цена, применение
19:43
НБУ признал неплатежеспособным еще один банк
19:27
Паспорт гражданина Украины
Среди украинских беженцев стало больше взрослых мужчин, - исследование
19:15
Из-за угрозы РФ в Черном море: Болгария вооружит береговую охрану ракетами
18:49
Обновлено
В ГПСУ опровергли информацию о запрете выезда за границу для стоящих на военном учете женщин
18:30
Маск выключил Starlink возле Крыма, чтобы помешать атаке ВСУ, потому что боялся ответного ядерного удара Путина, - биограф
18:25
Из аэропорта временно оккупированного Симферополя вылетел иранский транспортный самолет, - СМИ
18:22
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:09
Почти 10% населения России пребывают в глубокой депрессии
18:02
На премию Вацлава Гавела номинировали главу Харьковской правозащитной группы
18:02
OPINION
Николай Княжицкий
Зачем современной Украине политика памяти
17:53
Петиция к Зеленскому об открытии деклараций чиновников набрала нужные голоса за 3 часа
17:52
В Волгоградской области РФ на военный объект упал дрон, - росСМИ
17:43
Эксклюзив
Defense Express: дрон Saker Scout с искусственным интеллектом открывает эру мощных изменений на поле боя
17:34
В честь своего 15-летия Google Chrome получит новые функции и дизайн
17:27
Партнерский материал
"Ничего подобного ни в Украине, ни за границей нет": военные рассказали о применении на фронте новейшего БПЛА Punisher
17:21
США готовят новую партию кассетных боеприпасов для Украины, - NYT
17:18
Украина передала Турции предложение о работе "зернового коридора" без РФ
17:02
Ситуация на фронте, Бахмут, западное оружие и украинские реформы: о чем говорил экс-директор ЦРУ в Киеве
16:57
РФ рассылает украинцам в мессенджере Signal призывы сдаваться в плен оккупантам
16:52
США и Великобритания ввели санкции против 11 киберпреступников из российской группировки Trickbot
16:47
Оскар
Украинский комитет Оскара получил 5 заявок на отбор в номинацию "Лучший международный полнометражный фильм"
16:16
"Опечаленные": Буданов рассказал, что РФ делает после того, как Украина переманила пилота с вертолетом Ми-8
16:11
Эксклюзив
"Предательство за 10 тыс. рублей": депутат райсовета рассказала, сколько платят оккупанты на псевдовыборах в Запорожской области
16:03
В результате подрыва плотины Каховской ГЭС Украина потеряла 35-40% запасов питьевой воды, – Укргидроэнерго
16:00
OPINION
Юрий Бутусов
Надеюсь, что президент осудит это преступное голосование парламента
15:59
Украинский трейлер сериала "Люпен" вышел на Netflix
15:45
Игорь Коломойский
Коломойскому и 5 экс-чиновникам ПриватБанка объявили подозрение в завладении 9,2 млрд грн
15:25
Разведка США считает, что у Украины есть шансы прорвать российские линии обороны до конца года
15:24
Аналитика
Все об украинцах за границей: кто они, где и как их вернуть. Исследование
15:18
Российские захватчики готовят массовку для псевдоголосования на ВОТ
15:14
Министр финансов рассказал о приоритетах, рисках и ожидаемых изменениях в бюджете-2024
15:14
В Мексике отменили уголовное наказание за аборты
15:08
электроэнергиия
Укрэнерго вывела в аварийный ремонт сразу три блока ТЭС: ситуация в энергосистеме
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV