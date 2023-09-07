Жизнь подбрасывает все больше поводов задуматься над странным, на первый взгляд, вопросом: почему на протяжении столетия Апостольская столица дважды становилась на сторону (пусть негласно) самых реакционных, кровавых режимов. Во время Второй мировой войны в большинстве своем закрывала глаза на военные преступления нацистов, а ныне, когда фактически развязана Третья мировая, Ватикан устами Понтифика оправдывает рашизм?

Думаю, над ответом на такой, что и говорить! – скользкий вопрос, придется ломать мозги не одному поколению историков. Сейчас выскажу несколько соображений по горячим следам событий, которые возмутили украинское общество.

Итак, Папа Франциск за последнюю неделю отличился дважды. Первый раз – выступая перед русской молодежью, побуждал ее более тщательно присмотреться к имперскому наследию Петра I и Екатерины II, отметив незаурядность русской культуры. Во второй раз, находясь с миссионерским визитом в Монголии, напомнил тамошним верным и не только о таком же имперском наследии Чингисхана. Потом, учитывая реакцию, наследник св. Петра попытался оправдаться, мол, говорил "не об империализме, а о культуре", потому что "русское наследие очень доброе и очень хорошее". При этом Папа не забыл упомянуть своего любимого Достоевского, творчество которого, по-моему, далеко от христианских добродетелей. Франциск, однако, попал в ловушку собственных пониманий, сказав, что "культуру часто превращают в идеологию", - и случай путинской России и "рашизма" должен был бы остановить Его Святейшество. Но нет…

О Монголии и Чингисхане, орда которого вырезала миллионы христианских душ, мы не услышали объяснений.

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Вчера Понтифик встречался с членами Синода УГКЦ и выразил сожаление, что украинцы сомневаются "с кем Папа". "Я с украинским народом", — сказал Франциск…

Но более подробных аргументов мы не услышали. Общие фразы о мире, о преступлении войны — это не то, чего ожидали в Украине после папских "шуток" по поводу гибели Дарьи Дугиной, инициатив общего крестного хода, который бы уравнял палача и жертву на прошлогоднюю Пасху и других языковых невнятностей.

Отдельно следует сказать о мнимом пацифизме Франциска, который, при всем уважении к Мирославу Мариновичу, я не решился бы назвать "добросердечным". Несмотря на стремление к завершению войны, Папа должен считаться с невиданными для XXI века военными преступлениями России, за которые и Путин, и вся его кремлевская свора, должны понести заслуженное наказание. Понимаю Франциска как главу Католической Церкви, которому не к лицу критиковать православный клир РПЦ и ее первосвященника Кирилла (как это сделал, например, Вселенский Патриарх Варфоломей, назвав РПЦ "еретической сектой"), но как моральный авторитет миллионов Понтифик должен сделать это. Наверное, любезность встреч с Гундяевым на Кубе мешает Франциску бросить кривое слово в сторону Москвы.

Пацифизм Папы специфичен по своей природе и имеет мало общего с движениями, о которых упоминает Мирослав Маринович. Его "миролюбие" прорастает из левацких, неомарксистских (с примесями маоизма) теорий, свойственных Латинской Америке.

Мне скажут, что Франциск – человек правых взглядов, поскольку поддерживал все три модификации аргентинской диктатуры. (Об этом, к слову, можно услышать в диалоге Бенедикта с Бергольо в фильме "Два Папы", когда Йозеф Ратцингер говорит кандидату на Святой престол фразу: "Единственным аргументом против вас может стать ваше прошлое"). Но до времен хунты молодой иезуит был приверженцем левых взглядов. Именно это позволило ему, по пересказам и мемуарам, сдавать военным несогласных с диктатурой священников.

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А еще папский "пацифизм" обусловлен очень пикантным обстоятельством — деньгами. Франциск хорошо знает, что в Банке Ватикана хранятся астрономические средства Путина. На почти треть триллиона долларов, правда, был наложен арест, когда американские спецслужбы расследовали коррупцию в УЕФА. Но это не значит, что российский диктатор забыл тропинку к очень надежному сейфу, где можно хранить сбережения на черный день. Да и банк, в котором хранятся такие деньги, может чувствовать себя вполне респектабельно.

И напоследок еще раз вспомню Папу-эмерита Бенедикта XVI: "Господи, Твоя Церковь часто похожа на тонущую лодку; лодку, которая с каждого борта набирает воду. На Твоем поле мы видим больше сорняков, чем пшеницы; загрязненные одежды и лицо Твоей Церкви смущают нас, но это мы сами их испачкали! Это мы предаём Тебя вновь и вновь после наших высоких слов и широких жестов. Помилуй свою Церковь".

Специально для Еспресо

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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