Я никогда не думал, что можно переживать стыд за понтифика. Штука в том, что для многих в этом мире он не ошибается и непогрешим. И не только в вещах, которые касаются его выступлений как главного католического идеолога ex cathedra.

Циничный и просчитанный аргентинский политик, который делает все для того, чтобы добить доверие к своей церкви после и в течение глубочайшего ее морального кризиса за последние полвека своим принятием русского зла и попустительством ему

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Ему верят как Папе, но ведет себя как политик. Циничный и просчитанный аргентинский политик, который делает все для того, чтобы добить доверие к своей церкви после и в течение глубочайшего ее морального кризиса за последние полвека своим принятием русского зла и попустительством ему.

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Об авторе. Андрей Бондар, писатель.

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