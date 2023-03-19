Папа ведет себя как политик. Циничный и просчитанный
Поляки завоевали свою свободу во многом благодаря Папе Римскому, а украинцы борются за свою свободу во многом вопреки Папе Римскому
Я никогда не думал, что можно переживать стыд за понтифика. Штука в том, что для многих в этом мире он не ошибается и непогрешим. И не только в вещах, которые касаются его выступлений как главного католического идеолога ex cathedra.
Циничный и просчитанный аргентинский политик, который делает все для того, чтобы добить доверие к своей церкви после и в течение глубочайшего ее морального кризиса за последние полвека своим принятием русского зла и попустительством ему
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Ему верят как Папе, но ведет себя как политик. Циничный и просчитанный аргентинский политик, который делает все для того, чтобы добить доверие к своей церкви после и в течение глубочайшего ее морального кризиса за последние полвека своим принятием русского зла и попустительством ему.
Об авторе. Андрей Бондар, писатель.
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