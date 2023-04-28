Об этом пишет Reuters.

В начале своей поездки в Венгрию Папа Римский Франциск заявил, что в Европе существует угроза роста национализма и обратился к будапештскому правительству, отметив, что принятие мигрантов вместе с континентом было бы подлинным знаком христианства. Также он призвал отказаться от "самореферентных форм популизма" и чисто националистических интересов.

Франциск предложил вернуться к "европейской душе", о которой мечтали те, кто заложил фундамент современной Европы после Второй мировой войны, заявив, что нации должны "смотреть за пределы национальных границ".



Выступая в день, когда Россия нанесла первые за почти два месяца широкомасштабные авиаудары по Украине, Франциск снова призвал к прекращению войны призывая к усилиям ради мира.