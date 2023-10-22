Папа Римский заявил, что все войны в мире являются поражением и уничтожением человеческого братства
После воскресной аудиенции с верующими в Ватикане Папа Римский Франциск снова выразил свою заботу о ситуации в Израиле и Палестине, не забыв и об Украине
Об этом сообщает Vatican News.
"Война, каждая война в мире – я тоже имею в виду страждущую Украину – это поражение. Война – это всегда поражение, это уничтожение человеческого братства. Братья, остановитесь!" – сказал Франциск.
Понтифик сказал, что его молитвы и сердце со всеми переживающими беду, паломничество, ранение, потерю близких и семей. Он осудил тяжелый гуманитарный кризис в Газе, нападение на англиканскую больницу и православную церковь. Папа Римский призвал разрешить поступление гуманитарной помощи и освобождение заложников.
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Также он напомнил, что в следующую пятницу, 27 октября, католическая церковь отмечает день поста, мирной молитвы и покаяния за мир.
- Ранее Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность полной блокадой сектора Газа, о которой ранее объявил Израиль. Понтифик призвал стороны конфликта к миру.
- 15 октября в своем обращении относительно ситуации в Израиле и Палестине, Папа Франциск выразил обеспокоенность из-за происходящих там событий. Он призвал к освобождению заложников и созданию гуманитарных коридоров в Газе.
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