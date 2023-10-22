Папа Римский заявил, что все войны в мире являются поражением и уничтожением человеческого братства

Об этом сообщает Vatican News.

"Война, каждая война в мире – я тоже имею в виду страждущую Украину – это поражение. Война – это всегда поражение, это уничтожение человеческого братства. Братья, остановитесь!" – сказал Франциск.

Понтифик сказал, что его молитвы и сердце со всеми переживающими беду, паломничество, ранение, потерю близких и семей. Он осудил тяжелый гуманитарный кризис в Газе, нападение на англиканскую больницу и православную церковь. Папа Римский призвал разрешить поступление гуманитарной помощи и освобождение заложников.

Читайте также: Кто такие ХАМАС, за что воюют и кто им помогает

Также он напомнил, что в следующую пятницу, 27 октября, католическая церковь отмечает день поста, мирной молитвы и покаяния за мир.