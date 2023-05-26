Папа Римский заявил, что возвращение Россией оккупированных территорий в Украину является "политической проблемой"
Папа Римский Франциск заявил, что возвращение Россией оккупированных территорий в Украине является "политической проблемой", которую должны решить обе стороны
Об этом он сказал, отвечая на вопрос поддержки формулы мира президента Зеленского, пишет Reuters.
Франциска дважды спросили, должна ли Россия вернуть оккупированные территории. Первый раз он проигнорировал вопрос, но журналист задал его еще раз.
"Это политический вопрос. Мир будет достигнут, когда они смогут говорить друг с другом, с глазу на глаз или через посредников. Если они не будут говорить... это политический вопрос", - сказал Папа Римский.
- 1 мая Папа Римский Франциск заявил об участии в секретной миротворческой миссии в Украине.
Читайте также: Украину могут взять в НАТО даже с оккупированными территориями, как это было с Западной Германией, - NYT.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.13
Покупка 37.13Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное