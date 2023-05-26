Об этом он сказал, отвечая на вопрос поддержки формулы мира президента Зеленского, пишет Reuters.

Франциска дважды спросили, должна ли Россия вернуть оккупированные территории. Первый раз он проигнорировал вопрос, но журналист задал его еще раз.

"Это политический вопрос. Мир будет достигнут, когда они смогут говорить друг с другом, с глазу на глаз или через посредников. Если они не будут говорить... это политический вопрос", - сказал Папа Римский.

1 мая Папа Римский Франциск заявил об участии в секретной миротворческой миссии в Украине.

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