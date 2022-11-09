Об этом сообщает Agenzia Nova.

"Я имею в виду безумную войну, жертвой которой стала измученная Украина, и многие другие конфликты, которые никогда не разрешатся инфантильной логикой оружия, а лишь мягкой силой диалога", - сказал понтифик.

Ватикан выразил готовность стать посредником в случае возобновления переговоров Украины с Россией.

Папа Римский Франциск ранее заявлял, что его поражает жестокость российских военных.

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