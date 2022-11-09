Папа Римский заявил, что войну в Украине невозможно закончить "инфантильной логикой оружия"
Папа Римский Франциск заявил, что войну России против Украины можно решить "мягкой силой диалога", а не оружием
Об этом сообщает Agenzia Nova.
"Я имею в виду безумную войну, жертвой которой стала измученная Украина, и многие другие конфликты, которые никогда не разрешатся инфантильной логикой оружия, а лишь мягкой силой диалога", - сказал понтифик.
- Ватикан выразил готовность стать посредником в случае возобновления переговоров Украины с Россией.
- Папа Римский Франциск ранее заявлял, что его поражает жестокость российских военных.
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