Об этом сообщают в Reuters со ссылкой на заявление Папы.

Выступая в день, когда Украина отмечает свою независимость от советской власти в 1991 году и шесть месяцев спустя после вторжения российских войск, Франциск осудил войну как "безумие" и вспомнил гибель Дарьи Дугиной, дочери известного российского ультранационалиста, при взрыве автомобиля под Москвой в субботу.

"Невинные платят за войну, невиновны", - сказал он.

Папа Римский Франциск придерживается точки зрения на агрессию России как на двусторонний конфликт. К тому же 14 июня он сказал, что страны НАТО якобы "могли спровоцировать Путина" напасть на Украину.

30 июля глава Украинской греко-католической церкви Святослав заявил, что восприятие и оценка вторжения РФ в Украину как якобы двустороннего конфликта не соответствует истине и мешает правильно оценивать события. "Я считаю, что нужно прекратить говорить о конфликте, следует говорить о военных преступлениях в Украине. Надо прекратить попытки понять или защищать интересы агрессора или быть посредниками между интересами агрессора и жертвы. Нулевая толерантность к применению насилия!" – подчеркнул предстоятель УГКЦ.

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