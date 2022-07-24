Папа Римский заявил, что имеет "большое желание" посетить Украину
Папа Римский Франциск заявил, что очень хочет посетить Украину, чтобы попытаться положить конец пятимесячной войне
Об этом сообщают в Reuters.
"У меня большое желание поехать в Киев", - сказал Папа Римский на вопрос о возможной предстоящей поездке в Украину.
Отмечается, что о желании посетить Украину он сообщил в самолете перед журналистами, которые путешествовали с ним из Рима в Канаду.
После интервью Кремль заявил, что не имел предметных контактов с Ватиканом по поводу возможного визита, тогда как Украина возобновила приглашение понтифика.
Папа летел в воскресенье в Эдмонтон, столицу Альберты, в начале поездки в Канаду, во время которой он призван извиняться за роль Римско-Католической Церкви в школах-интернатах, где многие дети коренного населения подверглись насилию.
- 5 июня Понтифик призвал к "настоящим переговорам" для прекращения войны в Украине, ни разу не упомянув Россию.
- 14 июня глава католической церкви рассказал о своем отношении к русско-украинской войне. Папа Франциск сказал, что нельзя упрощать и делить мир на добро и зло, а нужно задумываться над сложными причинами и интересами тех или иных действий. Папа Франциск до сих пор предполагает, что "Путина могли спровоцировать"
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