Об этом сообщают в Reuters.

"У меня большое желание поехать в Киев", - сказал Папа Римский на вопрос о возможной предстоящей поездке в Украину.

Отмечается, что о желании посетить Украину он сообщил в самолете перед журналистами, которые путешествовали с ним из Рима в Канаду.

После интервью Кремль заявил, что не имел предметных контактов с Ватиканом по поводу возможного визита, тогда как Украина возобновила приглашение понтифика.



Папа летел в воскресенье в Эдмонтон, столицу Альберты, в начале поездки в Канаду, во время которой он призван извиняться за роль Римско-Католической Церкви в школах-интернатах, где многие дети коренного населения подверглись насилию.

5 июня Понтифик призвал к "настоящим переговорам" для прекращения войны в Украине, ни разу не упомянув Россию.

14 июня глава католической церкви рассказал о своем отношении к русско-украинской войне. Папа Франциск сказал, что нельзя упрощать и делить мир на добро и зло, а нужно задумываться над сложными причинами и интересами тех или иных действий. Папа Франциск до сих пор предполагает, что "Путина могли спровоцировать"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb