Папа Римский выразил обеспокоенность израильской блокадой сектора Газы
Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность полной блокадой сектора Газы, о которой ранее объявил Израиль. Понтифик призвал стороны конфликта к миру
Об этом пишет The Times of Israel .
"Те, на кого напали, имеют право защищаться, но я очень озабочен полной осадой, в которой живут палестинцы в Газе, где также было много невинных жертв", - сказал Папа Римский.
"Терроризм и экстремизм не способствуют разрешению конфликта между израильтянами и палестинцами, а подпитывают ненависть, насилие, месть и лишь заставляют обе стороны страдать. Ближнему Востоку нужна не война, а мир, мир, основанный на справедливости, диалоге и мужестве братства", - он.
Франциск призвал ХАМАС отпустить заложников, захваченных во время атак израильских городов.
- 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ военным взять сектор Газы в полную блокаду . "Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива. Мы боремся с извергами и действуем в соответствии с этим", - отметил чиновник.
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