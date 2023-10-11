Папа Римский выразил обеспокоенность израильской блокадой сектора Газы

Об этом пишет The Times of Israel .

"Те, на кого напали, имеют право защищаться, но я очень озабочен полной осадой, в которой живут палестинцы в Газе, где также было много невинных жертв", - сказал Папа Римский.

"Терроризм и экстремизм не способствуют разрешению конфликта между израильтянами и палестинцами, а подпитывают ненависть, насилие, месть и лишь заставляют обе стороны страдать. Ближнему Востоку нужна не война, а мир, мир, основанный на справедливости, диалоге и мужестве братства", - он.

Франциск призвал ХАМАС отпустить заложников, захваченных во время атак израильских городов.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ военным взять сектор Газы в полную блокаду . "Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива. Мы боремся с извергами и действуем в соответствии с этим", - отметил чиновник.

Читайте также: Кто такие ХАМАС, за что воюют и кто им помогает