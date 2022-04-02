Папа Римский встретился с украинскими беженцами перед первой международной поездкой в 2022 году

Об этом сообщает National Catholic Register.



Папа Римский встретился с 15 беженцами из Украины. Это матери и дети, приехавшие в Италию после полномасштабного вторжения России. По данным издания, среди беженцев была мать двоих детей (5 и 7 лет). Она приехала в Италию, чтобы сделать операцию и вылечить сердце дочери.



Папа Франциск встретил группу в своей резиденции в Ватикане. На встрече был также кардинал Конрад Краевский, служивший посланником Папы в Украине.



Папа посетит Мальту и Гоцо, два крупнейших острова архипелага, официально известного как Республика Мальта. Ожидается, что он помолится в гроте Святого Павла утром 3 апреля. Сообщается, что в гроте жил и проповедовал апостол Павел во время своего трехмесячного пребывания на острове Мальта в 60 г. н.э.

Папа Римский Франциск заявил, что рассматривает возможность совершить визит в Украину. В Украину его пригласили президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, глава УГКЦ Блаженнейший Святослав и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.