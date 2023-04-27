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Папа Римский впервые в истории даст женщинам право голоса на всемирной встрече епископов

27 апреля, 2023 четверг
07:25
Мир

Папа Римский впервые в истории позволит женщинам голосовать на влиятельной всемирной встрече епископов

Об этом сообщает BBC.

"Годами представители Ватикана и епископы сопротивлялись, передвигая стойку с каждым синодом, почему женщинам запрещено голосовать. Мы надеемся, что в ближайшее время Синод продолжит развиваться в полноценный представительный орган народа Божьего", - заявили на женской конференции по посвящению.

Монахини получили право голоса на синоде, который является папским совещательным органом. Раньше женщинам разрешалось присутствовать на собрании только в качестве ревизоров.

Нарушая традицию, Папа Франциск объявил, что право голоса также будет предоставлено 70 собственноручно избранным членам религиозного сообщества, не являющимся клириками, таким образом синод не будет собранием исключительно церковной иерархии.

  • Папа Римский Франциск примет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 27 апреля, в преддверии апостольского визита понтифика в Венгрию.
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