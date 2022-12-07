Папа Римский сравнил войну в Украине с уничтожением нацистами евреев

Об этом пишет итальянское издание ANSA .

Папа Римский Франциск сравнил российскую войну в Украине с планом уничтожения нацистами польских евреев. События происходили в период между 1942 и 1943 годами в лагерях Белжец, Собибор и Треблинка. Тогда было убито около 1,7 млн. евреев и неизвестного количества поляков, ромов и советских военнопленных.

В понедельник Центр католически-еврейских отношений Люблинского католического университета отметил годовщину "операции Рейнхардт". Во время Второй мировой войны это привело к уничтожению почти двух миллионов жертв, преимущественно еврейского происхождения.

Во время Второй мировой войны это привело к уничтожению почти двух миллионов жертв, преимущественно еврейского происхождения. История повторяется. Сейчас мы видим, что происходит в Украине", – сказал Папа во время всеобщей аудиенции.

Понтифик также призвал молиться о мире.