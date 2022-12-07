Папа Римский сравнил войну в Украине с уничтожением нацистами евреев
Понтифик сравнил события в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ с "операцией Рейнхардт" во время Второй мировой войны
Об этом пишет итальянское издание ANSA .
Папа Римский Франциск сравнил российскую войну в Украине с планом уничтожения нацистами польских евреев. События происходили в период между 1942 и 1943 годами в лагерях Белжец, Собибор и Треблинка. Тогда было убито около 1,7 млн. евреев и неизвестного количества поляков, ромов и советских военнопленных.
В понедельник Центр католически-еврейских отношений Люблинского католического университета отметил годовщину "операции Рейнхардт". Во время Второй мировой войны это привело к уничтожению почти двух миллионов жертв, преимущественно еврейского происхождения.
Во время Второй мировой войны это привело к уничтожению почти двух миллионов жертв, преимущественно еврейского происхождения. История повторяется. Сейчас мы видим, что происходит в Украине", – сказал Папа во время всеобщей аудиенции.
Понтифик также призвал молиться о мире.
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18 ноября Папа Франциск подтвердил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец войне России против Украины.
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28 ноября Папа Римский отверг обвинения в том, что он избегает прямой критики российского диктатора Владимира Путина и РФ за агрессию против Украины.
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Папа Римский сравнил войну в Украине с "ужасным геноцидом" 1930-х годов.
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