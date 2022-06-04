Папа Римский сказал, что встретится с украинскими чиновниками, чтобы обсудить возможную поездку, - Reuters

Об этом пишет Reuters.

Издание сообщает, что Франциск рассказал о предстоящей встрече на сессии вопросов и ответов с детьми в одном из главных двориков Ватикана.

Украинский мальчик спросил его: "Ты можешь приехать в Украину, чтобы спасти всех детей, которые там сейчас страдают?"

Папа Римский ответил, что часто думает об украинских детях и хотел побывать в стране, но должен выбрать правильное время.

"Это нелегко, принять решение, которое могло бы нанести больше вреда, чем пользы остальному миру. Я должен найти подходящий момент, чтобы сделать это. На следующей неделе я приму представителей украинского правительства, которые приедут сюда поговорить, поговорить даже о возможном моем визите туда. Посмотрим, что будет", - сказал Франциск. Больше подробностей он не сообщил.

Reuters сообщает, что Франциск несколько раз негласно критиковал президента России Владимира Путина за вторжение, но не называя его имя. Он также использовал такие термины, как "неоправданная агрессия" и "вторжение", а также жаловался на зверства против мирного населения.

Издание добавляет, что Франциска пригласили в Украину президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, главный архиепископ Украинской католической церкви византийского обряда Святослав Шевчук и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Андрей Юраш сказал Reuters, что нет деталей встречи, которую упоминал Папа Римский.

6 марта Франциск призвал прекратить боевые действия в Украине и гарантировать гуманитарные коридоры.

2 апреля СМИ сообщали, что Папа Римский рассматривает возможность нанести визит в Украину.

22 апреля Франциск отменил запланированную на июнь в Иерусалиме встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом.

11 мая Папа Римский Франциск встретился с супругами двух офицеров Азова, которые сейчас находятся на заводе "Азовсталь".

1 июня Франциск призвал снять блокировку экспорта пшеницы из Украины, заявив, что зерно не может использоваться как "оружие войны".

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