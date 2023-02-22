Об этом он сказал на своей еженедельной всеобщей аудиенции в Ватикане, пишет Reuters .

Папа Римский заявил, что ни одна победа не может быть "построена на руинах"

"Прошел год с начала этой бессмысленной и жестокой войны, грустная годовщина", - сказал он.

"Количество погибших, раненых, беженцев и внутренне перемещенных лиц, количество разрушений и экономического, социального ущерба говорят сами за себя", - добавил Франциск.

Он подчеркнул, что мир остается "рядом с замученным украинским народом, продолжающим страдать". В то же время Папа Римский призвал тех, кто может посодействовать завершению войны, сделать это.

"Давайте зададимся вопросом: было ли сделано все возможное, чтобы остановить войну? Я призываю всех, кто имеет власть над нациями, взять на себя обязательство конкретным способом прекратить конфликт, достичь прекращения огня и начать мирные переговоры", - сказал Франциск.