Папа Римский сделал дипломатический ход: оттянул встречу с Патриархом Кириллом во времени, - религиовед

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".



Профессор выразила мнение, что Папа Франциск сделал дипломатический ход, которым он хотел показать, что встреча с Патриархом Кириллом может привести к путанице, хотя при этом не отказался встречаться.



"Он сожалеет, что пришлось отменить эту встречу и не оставил свое желание и намерение встретиться с патриархом Кириллом. Единственное, что это оттянуто немного по времени", - отметила Людмила Филиппович.



Религиовед заметила, что есть два уровня дипломатической работы Ватикана: один невидим и будут продолжаться намерения организовать такую встречу, а второй - видимая сторона этой дипломатии.



Профессор отметила: "У Папы нет уверенности в том, что если он и встретится с Патриархом Кириллом, то можно будет приостановить эту войну и наступит перемирие. Но это то, что говорится на публику, а мы знаем что дипломатия Ватикана очень сильна и они будут искать разнообразные способы подействовать на Патриарха".



Людмила Филиппович сомневается, что Патриарх Кирилл может повлиять на намерения Путина потому, как Патриарх до сих пор апологизирует и фактически оправдывает действия Кремля, никакого голоса против войны или сомнения от него не слышно.

Напомним, 22 апреля Папа Римский отменил запланированную на июнь встречу с главой РПЦ Кириллом