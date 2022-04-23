Папа Римский сделал дипломатический ход: оттянул встречу с Патриархом Кириллом во времени, - религиовед
Людмила Филиппович, философ, религиовед, профессор НАН Украины и Национального университета "Киево-Могилянская Академия" выразила мнение, что отмена Папой Франциском встречи с Патриархом Кириллом это дипломатический ход и оттягивание встречи во времени, дипломатия Ватикана очень сильна и они будут искать различные способы воздействия на Патриарха
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".
Профессор выразила мнение, что Папа Франциск сделал дипломатический ход, которым он хотел показать, что встреча с Патриархом Кириллом может привести к путанице, хотя при этом не отказался встречаться.
"Он сожалеет, что пришлось отменить эту встречу и не оставил свое желание и намерение встретиться с патриархом Кириллом. Единственное, что это оттянуто немного по времени", - отметила Людмила Филиппович.
Религиовед заметила, что есть два уровня дипломатической работы Ватикана: один невидим и будут продолжаться намерения организовать такую встречу, а второй - видимая сторона этой дипломатии.
Профессор отметила: "У Папы нет уверенности в том, что если он и встретится с Патриархом Кириллом, то можно будет приостановить эту войну и наступит перемирие. Но это то, что говорится на публику, а мы знаем что дипломатия Ватикана очень сильна и они будут искать разнообразные способы подействовать на Патриарха".
Людмила Филиппович сомневается, что Патриарх Кирилл может повлиять на намерения Путина потому, как Патриарх до сих пор апологизирует и фактически оправдывает действия Кремля, никакого голоса против войны или сомнения от него не слышно.
- Напомним, 22 апреля Папа Римский отменил запланированную на июнь встречу с главой РПЦ Кириллом
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное