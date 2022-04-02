Папа Римский рассматривает возможность посетить Украину

Об этом сообщает Reuters .

Во время полета из Рима на Мальту Папа Франциск на вопрос журналиста, рассматривает ли он приглашение украинской политической и религиозной власти посетить Украину - ответил утвердительно.

"Да, это приглашение на столе", – сказал понтифик. Больше подробностей он не сообщил.

Папу Римского Франциска в Украину пригласили президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, глава УГКЦ Блаженнейший Святослав и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

22 марта президент Владимир Зеленский призвал Папу Римского Франциска стать посредником в установлении мира в Украине.

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