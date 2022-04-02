Папа Римский рассматривает возможность посетить Украину
Папа Римский Франциск заявил, что рассматривает возможность совершить визит в Украину
Об этом сообщает Reuters .
Во время полета из Рима на Мальту Папа Франциск на вопрос журналиста, рассматривает ли он приглашение украинской политической и религиозной власти посетить Украину - ответил утвердительно.
"Да, это приглашение на столе", – сказал понтифик. Больше подробностей он не сообщил.
Папу Римского Франциска в Украину пригласили президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, глава УГКЦ Блаженнейший Святослав и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.
- 22 марта президент Владимир Зеленский призвал Папу Римского Франциска стать посредником в установлении мира в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное