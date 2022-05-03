Папа Римский рассказал, как патриарх Кирилл 20 минут с картой доказывал ему обоснованность агрессии РФ против Украины

Об этом понтифик заявил в интервью Corriere della Sera .

По словам Франциска, он разговаривал с Кириллом по видеосвязи и просил его поспособствовать прекращению войны РФ против Украины, однако услышал оправдание агрессии.

"Я разговаривал с Кириллом 40 минут через Zoom. Первые 20 с карточкой в руках он перечислял мне все оправдания войны. Я послушал и сказал ему: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные служители, мы должны использовать не язык политики, а язык Иисуса. Мы должны искать пути мира, чтобы положить конец выстрелам из оружия", - рассказал Папа Римский.

Он добавил, что отменил встречу с Кириллом, которая должна была состояться 14 июня в Иерусалиме.

"Патриарх не может превратиться в прислужника Путина. У меня была запланированная встреча с ним в Иерусалиме 14 июня. Это была бы наша вторая встреча лицом к лицу, ничего общего с войной. Но теперь он тоже соглашается: давайте остановимся, это может быть неоднозначный сигнал", – сказал Франциск.

22 апреля Папа Римский Франциск упразднил запланированную на июнь в Иерусалиме встречу с патриархом Кириллом.

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