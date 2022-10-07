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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Папа Римский пытается найти решение войны в Украине посредством милосердия, - религиовед Козловский
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Папа Римский пытается найти решение войны в Украине посредством милосердия, - религиовед Козловский

7 октября, 2022 пятница
22:51
война с Россией

Религиовед Игорь Козловский считает, что Папа Римский делает все возможное, чтобы остановить войну в Украине и достичь мира

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В ситуации и заявлениях Папы Римского есть две оптики. С одной стороны, это украинцы. Травмированное украинское общество, которое очень часто реагирует эмоционально, однако не всегда рефлексирует с точки зрения того, кто Папа Римский и католическая церковь. Папа Римский руководствуется милосердием. В христианстве справедливость и милосердие являются базовыми ценностями и найти баланс между ними очень тяжело", – пояснил Козловский.

Религиовед убежден, что Папа Римский делает все возможное, чтобы в Украине наступил мир.

"Христианство отмечает, что милосердие выше справедливости. Поэтому поиск решения проблемы войны в Украине из-за милосердия часто мешает Папе Римскому проговаривать важные вещи для Украины и украинцев. Мы хотим услышать, что Папа Римский на нашей стороне. И он действительно поддерживает именно нас "Он не только сочувствует, но и многое делает для того, чтобы Украина все же могла получить мир", - добавил он.

  • 14 июня глава католической церкви рассказал о своем отношении к российско-украинской войне. Папа Франциск сказал, что нельзя упрощать и делить мир на добро и зло, а нужно задумываться над сложными причинами и интересами тех или иных действий. Папа Франциск до сих пор предполагает, что "Путина могли спровоцировать".
  • При этом он ни разу прямо не осудил руководство РФ и лично Владимира Путина за вторжение и военные преступления в Украине.
  • Перед этим Папа Франциск неоднократно высказывался о войне Украины с Россией как типичном двустороннем конфликте, а не как агрессии РФ. Эта война, по его мнению, должна завершиться за столом мирных переговоров.
  • Вместе с тем глава Ватикана не принимает приглашение посетить Украину, ссылаясь на слабое здоровье. При этом он совершает длительные заграничные поездки в другие отдаленные страны, например в Канаду.
  • Папа Франциск в воскресенье, 2 октября, решительно призвал РФ к прекращению огня, осудив аннексию территорий, призвав к уважению территориальной целостности и прав меньшинств и выразив боль по поводу многочисленных жертв, среди которых много детей

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Украина
Россия
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