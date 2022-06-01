Папа Римский призывает разблокировать экспорт пшеницы из Украины, - Reuters

Об этом передают в Reuters.

"Блокировка экспорта пшеницы из Украины вызывает большую обеспокоенность, потому что от этого зависят жизнь миллионов людей, особенно в более бедных странах", - сказал Папа.

По его мнению, многие миллионы людей, особенно в самых бедных странах мира, зависят от пшеницы из Украины.



"Я искренне призываю приложить все усилия, чтобы решить эту проблему, гарантировать общее право на питание. Пожалуйста! Не используйте пшеницу, основной пищевой продукт, как оружие войны", - добавил он.

Напомним, 28 мая в ООН заявили, что в результате войны России с Украиной в мире будут голодать 218 млн человек .

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва разблокирует судоходство в Черном море, если Украина разминирует прибрежные воды.

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