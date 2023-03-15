Папа Римский призвал Украину "уважать религиозные объекты", комментируя ситуацию с УПЦ МП в Киево-Печерской лавре
Папа Римский Франциск призвал Украину "уважать религиозные объекты", комментируя расторжение договора по пользованию УПЦ МП Киево-Печерской лаврой
Об этом информирует Sky News.
В еженедельном обращении с площади Святого Петра понтифик попросил "противоборствующие стороны (в Украине, - ред.) уважать религиозные объекты", а также похвалил людей, посвящающих свою жизнь молитве, "независимо от конфессии".
У Московского патриархата есть время до 29 марта, чтобы покинуть Киево-Печерский лаврский комплекс.
Напомним, в этом месяце патриарх Кирилл призвал Папу Римского не допустить расторжения соглашения УПЦ МП с Киево-Печерской лаврой.
- 22 ноября 2022 г. Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.
- 26 ноября стало известно, что украинцы создали петицию, в которой просят президента отобрать Киево-Печерскую и Святогорскую лавры у Московского патриархата.
- 1 декабря СБУ объявила подозрение одному из священников Лавры, прославлявшему "русский мир".
- 2 декабря 2022 года СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.
- Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность. Успенский собор (собор Успения Пресвятой Богородицы) – главный соборный храм Успенской Киево-Печерской Лавры. Ранее в нем проводили богослужения священники УПЦ МП. 1 декабря 2022 Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. 31 декабря иерархи УПЦ (МП) провели последнюю службу в Трапезной церкви. Перед этим там пели о пробуждении России. Это дело расследует СБУ, объявлено подозрение одному из священников Лавры, прославлявшего "русский мир".
- 5 января министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о переходе Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры в государство.
- Митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины, совершил Богослужение по случаю Рождества Христова 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
- 10 марта стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" планирует расторгнуть договор об аренде с УПЦ МП.
- 11 марта стало известно, что Государственная аудиторская служба зафиксировала многочисленные нарушения в ходе ревизии Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
- 12 марта сообщалось, что глава РПЦ Кирилл призвал Папу Римского и генсека ООН Антониу Гутерреша не допустить расторжения соглашения УПЦ МП с Киево-Печерской лаврой.
- 13 марта монахи УПЦ МП заявили, что не планируют выселяться из Киево-Печерской лавры.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.14
Покупка 38.14Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное