Об этом информирует Sky News.

В еженедельном обращении с площади Святого Петра понтифик попросил "противоборствующие стороны (в Украине, - ред.) уважать религиозные объекты", а также похвалил людей, посвящающих свою жизнь молитве, "независимо от конфессии".

У Московского патриархата есть время до 29 марта, чтобы покинуть Киево-Печерский лаврский комплекс.

Напомним, в этом месяце патриарх Кирилл призвал Папу Римского не допустить расторжения соглашения УПЦ МП с Киево-Печерской лаврой.