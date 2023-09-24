Папа Римский призвал союзников Украины "не играть в игры" с поставкой оружия
В субботу, 23 сентября, Папа Римский Франциск предположил, что некоторые государства "играют в игры" с Украиной, сначала предоставляя оружие, а затем рассматривая возможность отказа от своих обязательств
Об этом пишет Reuters.
Папа Римский Франциск заявил, что "разочарован тем, что дипломатические инициативы Ватикана не принесли плодов".
"Мне кажется, что интересы в этой войне связаны не только с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей им. Мы не должны играть в игры с мученической смертью этого народа. Мы должны помочь им решить вещи..." Я сейчас вижу, что некоторые страны движутся назад, не хотят давать оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно, будет украинский народ, и это неприятно", - сказал он.
Отвечая на просьбу о разъяснении, представитель Ватикана Маттео Бруни сказал, что Папа не занимает позицию относительно того, должны ли страны продолжать отправлять оружие в Украину или прекратить его отправку.
"Это было рассуждение о последствиях оружейной промышленности. Папа говорил, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их платить людям, например украинцам, которые должны погибнуть мученической смертью", - отметил спикер.
Как отмечает AP, вероятно, высказывание Франциска связано с недавним заявлением премьер-министра Польши о том, что Варшава больше не будет посылать Киеву новое вооружение, сделанное для нужд польской армии.
- В то же время, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине и сказал, что слова премьера были интерпретированы наихудшим образом и вырваны из контекста.
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