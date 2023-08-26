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Папа Римский призвал российскую молодежь "сеять зерна примирения"

26 августа, 2023 суббота
18:09
Мир

Папа Римский Франциск по видеосвязи выступил перед российской молодежью в Санкт-Петербурге: он призвал их "сеять зерна примирения"

Об этом информируют в Vatican News.

Отмечается, что в России, в Санкт-Петербурге прошла встреча католической молодежи, в которой приняли участие около 400 человек. Папа Римский во время видеомоста с ними подчеркнул, что "Божья любовь предназначена для всех, и Церковь – для всех", призвав юных россиян стать "сеятелями примирения".

"Желаю вам, молодым русским, призвания быть ремесленниками мира среди стольких конфликтов, среди различных проявлений поляризации, которые есть со всех сторон, которые преследуют наш мир. Я поощряю вас быть сеятелями, сеять зерна примирения, маленькие зернышки, которые в эту зиму войны не прорастут в замерзшей земле, но расцветут грядущей весной. Как я сказал в Лиссабоне: имейте отвагу заменить страхи мечтами", - сказал Папа Римский.

Позиция Ватикана по войне в Украине

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", - сказал Папа репортерам во время обратного рейса из Венгрии.

Впоследствии и Киев, и Москва отрицали информацию об этой инициативе, однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не были отказы".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Маттео Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.

28 июня Дзуппи прибыл в Москву и встретился с детской омбудсменкой Львовой-Беловой, подозреваемой в массовом похищении украинских детей. 4 июля кардинал Дзуппи сообщил, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.

30 июля Папа Римский Франциск во время воскресной службы в Ватикане обратился с призывом к России возобновить действие Черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине безопасно транспортировать зерно. Зеленский назвал этот призыв важным.

3 августа во время встречи с украинской молодежью Папа Франциск заверил в своей молитве за Украину и извинился за "неспособность сделать что-то большее".

Украина
Россия
Война с Россией
Папа Римський Франциск
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