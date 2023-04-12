Об этом информирует AP .

На еженедельной аудиенции на площади Святого Петра Франциск отметил, что 11 апреля исполнилось 60 лет со дня выхода специального папского письма – энциклики Папы Иоанна XXIII, написанной в эпоху холодной войны.

Энциклика Pacem in Terris предназначенная для католической церкви и всего мира. Её издали через несколько месяцев после кубинского ракетного кризиса, усиливающего опасения относительно начала ядерной войны между США и СССР.

По словам Папы Римского, этот мир был "полон напряженности между двумя блоками в так называемой холодной войне". Послание предшественника содержит призыв к мирным усилиям, заметил Франциск, сейчас это тоже актуально.

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"Отношения между политическими сообществами, как и между отдельными людьми, должны регулироваться не силой оружия, а светом разума, то есть истиной, справедливостью и действенной солидарностью", – процитировал отрывок из энциклики Папа.

Франциск подчеркнул, что документ "открыл горизонты, в которых можно говорить и строить мир". Он назвал энциклику, изданную 11 апреля 1963 года, "благословением, как безмятежный просвет среди темных облаков".