Папа Римский призвал к скромному Рождеству, а сэкономленное передать в Украину

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на слова Папы.

"Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Сделаем более скромное Рождество, со скромными подарками, и отправим то, что мы сэкономим, людям Украины, которые в этом нуждаются", - сказал он.

Во время еженедельной всеобщей аудиенции Франциск призвал к "конкретным жестам" милосердия для украинцев в этот праздничный сезон.

"Они голодны, им холодно, поэтому много умирает из-за нехватки врачей и медсестер. Не будем забывать их. Рождество да, в мире и с Господом, да. Но с украинцами в сердце", - добавил Папа.

14 июня глава католической церкви рассказал о своем отношении к русско-украинской войне. Папа Франциск сказал, что нельзя упрощать и делить мир на добро и зло, а нужно задумываться над сложными причинами и интересами тех или иных действий. Папа Франциск до сих пор предполагает, что "Путина могли спровоцировать".

При этом он ни разу прямо не осудил руководство РФ и лично Владимира Путина за вторжение и военные преступления в Украине.

Перед этим Папа Франциск неоднократно высказывался о войне Украины с Россией как типичном двустороннем конфликте, а не как агрессии РФ. Эта война, по его мнению, должна завершиться за столом мирных переговоров .

Вместе с тем, глава Ватикана не принимает приглашение посетить Украину, ссылаясь на слабое здоровье. При этом он совершает длительные заграничные поездки в другие отдаленные страны, например в Канаду.