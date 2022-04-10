Папа Римский призвал к Пасхальному перемирию в Украине
Папа Римский Франциск призвал к Пасхальному перемирию в Украине, которое должно способствовать переговорам и миру
Об этом пишет Reuters .
"Положите оружие!" - сказал он в конце богослужения в Вербное воскресенье перед десятками тысяч человек на площади Святого Петра.
По словам Папы Римского, перемирие приведет к переговорам и миру в Украине.
"Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления битвы, а для достижения мира путем реальных переговоров", - подчеркнул он.
- 22 марта президент Владимир Зеленский призвал Папу Римского Франциска стать посредником в установлении мира в Украине.
- 2 апреля Папа Римский заявил, что рассматривает возможность совершить визит в Украину .
- 3 апреля Папа Франциск подтвердил, что готов приехать в Украину .
- Папа Римский осудил зверства россиян и развернул флаг Украины, привезенный ему из Бучи.
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