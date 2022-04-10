Папа Римский призвал к Пасхальному перемирию в Украине

Об этом пишет Reuters .



"Положите оружие!" - сказал он в конце богослужения в Вербное воскресенье перед десятками тысяч человек на площади Святого Петра.



По словам Папы Римского, перемирие приведет к переговорам и миру в Украине.



"Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления битвы, а для достижения мира путем реальных переговоров", - подчеркнул он.

22 марта президент Владимир Зеленский призвал Папу Римского Франциска стать посредником в установлении мира в Украине.

2 апреля Папа Римский заявил, что рассматривает возможность совершить визит в Украину .

3 апреля Папа Франциск подтвердил, что готов приехать в Украину .

Папа Римский осудил зверства россиян и развернул флаг Украины, привезенный ему из Бучи.

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