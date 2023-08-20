Папа Римский призвал к молитве за Украину
В конце воскресной встречи с паломниками Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Нигере и призвал молиться за все народы, страдающие от насилия и войн, особенно за Украину
Об этом информируют в Vatican News.
"Дорогие братья и сестры, я с беспокойством слежу за происходящим в Нигере. Присоединяюсь к призыву епископов в поддержку мира в стране и стабильности в регионе Сахеля. Сопровождаю молитвами усилия международного сообщества, направленные на то, чтобы как можно быстрее найти мирное решение для добра. всех. Молимся о дорогом нигерском народе", - сказал епископ.
Папа Римский призвал молиться о мире для всех народов, раненых войнами и насилием.
"Особенно молимся за Украину, которая страдает уже длительное время", – добавил Франциск.
Позиция Ватикана по войне в Украине
В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.
"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", - сказал Папа репортерам во время обратного рейса из Венгрии.
Впоследствии и Киев, и Москва опровергли информацию об этой инициативе.
Однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не было отказом".
"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.
В начале июня кардинал Маттео Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.
28 июня Дзуппи прибыл в Москву и встретился с детской омбудсменкой Львовой-Беловой, подозреваемой в массовом похищении украинских детей.
4 июля кардинал Дзуппи сообщил, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.
30 июля Папа Римский Франциск во время воскресной службы в Ватикане обратился с призывом к России возобновить действие Черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине безопасно транспортировать зерно. Зеленский назвал этот призыв важным.
3 августа во время встречи с украинской молодежью Папа Франциск заверил в своей молитве за Украину и извинился за "неспособность сделать что-то большее".
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