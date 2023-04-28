Папа Римский прибыл в Венгрию, чтобы поговорить с Орбаном об Украине

Об этом информирует Telex .

Папа Римский начал свою первую поездку в Венгрию после того, как он попал в больницу с бронхитом в марте. В апостольской поездке Франциск пробудет до 30 апреля.

Понтифик возглавит мессу под открытым небом перед зданием парламента в Будапеште и встретится с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.

Ожидается, что главными темами выступлений Папы и переговоров будут война в Украине, миграция и христианские корни Европы.

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Орбан заявил, что Венгрия и Ватикан – это единственные европейские государства, которые можно назвать "промирными" в отношении Украины.

В то же время премьер-министр Венгрии и Папа Римский призвали к прекращению огня в Украине и переговорам с целью прекращения войны. Франциск призвал Украину быть открытой к диалогу с агрессором – Россией.