Папа Римский прибыл в Венгрию, чтобы поговорить с Орбаном об Украине
В пятницу, 28 апреля, Папа Римский Франциск прибыл в Венгрию с трехдневным визитом. Он встретится с Орбаном и будет говорить о мире в Украине
Об этом информирует Telex .
Папа Римский начал свою первую поездку в Венгрию после того, как он попал в больницу с бронхитом в марте. В апостольской поездке Франциск пробудет до 30 апреля.
Понтифик возглавит мессу под открытым небом перед зданием парламента в Будапеште и встретится с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.
Ожидается, что главными темами выступлений Папы и переговоров будут война в Украине, миграция и христианские корни Европы.
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Орбан заявил, что Венгрия и Ватикан – это единственные европейские государства, которые можно назвать "промирными" в отношении Украины.
В то же время премьер-министр Венгрии и Папа Римский призвали к прекращению огня в Украине и переговорам с целью прекращения войны. Франциск призвал Украину быть открытой к диалогу с агрессором – Россией.
- 12 апреля Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров использовать разум, а не оружие для разрешения разногласий, напомнив о холодной войне 1960-х годов между Вашингтоном и Москвой.
- Папа Римский Франциск призвал Украину "уважать религиозные объекты", комментируя расторжение договора по пользованию УПЦ МП Киево-Печерской лаврой.
- Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш рассказал , что Папа Римский Франциск получает информацию о войне России против Украины как из формальных, так и неформальных источников, со стороны РФ и украинской стороны.
- В Ватикане заявили, что во время визита в Венгрию Франциск будет, в частности, призывать к миру в Украине.
- Папа Римский Франциск примет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 27 апреля, в преддверии апостольского визита понтифика в Венгрию.
- 26 апреля Папа Римский Франциск во время всеобщей аудиенции призвал верующих помолиться за Украину.
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