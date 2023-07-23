Об этом информирует ТАСС .

Отмечают, что самолет Папы Римского остановится в одном из аэропортов Москвы на дозаправку по пути в Монголию или обратно. Об этом агентству сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Он отметил, что провел личный разговор с понтификом.

Так, по словам Севастьянова, первая встреча патриарха Кирилла и Папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны. Сейчас, по его мнению, можно провести аналогичную встречу.

Также отмечают, что Папа Римский Франциск совершит апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября.