Папа Римский предлагает встретиться с Гундяевым, - росСМИ
Папа Римский Франциск предлагает встретиться с российским патриархом Кириллом Гундяевым в одном из московских аэропортов, где на дозаправку остановится самолет понтифика
Об этом информирует ТАСС .
Отмечают, что самолет Папы Римского остановится в одном из аэропортов Москвы на дозаправку по пути в Монголию или обратно. Об этом агентству сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Он отметил, что провел личный разговор с понтификом.
Так, по словам Севастьянова, первая встреча патриарха Кирилла и Папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны. Сейчас, по его мнению, можно провести аналогичную встречу.
Также отмечают, что Папа Римский Франциск совершит апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября.
- 30 июня Папа Римский Франциск заявил , что не видит конца войны в Украине, и призвал к "креативным усилиям" для установления стабильного мира.
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