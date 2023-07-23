Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Папа Римский предлагает встретиться с Гундяевым, - росСМИ

Папа Римский предлагает встретиться с Гундяевым, - росСМИ

23 июля, 2023 воскресенье
15:02
Мир

Папа Римский Франциск предлагает встретиться с российским патриархом Кириллом Гундяевым в одном из московских аэропортов, где на дозаправку остановится самолет понтифика

Об этом информирует ТАСС .

Отмечают, что самолет Папы Римского остановится в одном из аэропортов Москвы на дозаправку по пути в Монголию или обратно. Об этом агентству сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Он отметил, что провел личный разговор с понтификом.

Так, по словам Севастьянова, первая встреча патриарха Кирилла и Папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны. Сейчас, по его мнению, можно провести аналогичную встречу.

Также отмечают, что Папа Римский Франциск совершит апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября.

  • 30 июня Папа Римский Франциск заявил , что не видит конца войны в Украине, и призвал к "креативным усилиям" для установления стабильного мира.
Россия
Читайте также:
Ryanair
22 июля, 2023 суббота
Ryanair до конца года может возобновить полеты из Киева и Львова
22 июля, 2023 суббота
Украина будет использовать F-16 так, что мы удивимся - пилот из США
окупанти
22 июля, 2023 суббота
Оккупанты по ночам перевозят тяжелую военную технику через Мелитополь, - Федоров
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.34
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
23 июля
16:00
Курс валют в Украине: цены на доллар и евро 22 июля
15:25
Эксклюзив
В зоне активных боевых действий военные получили аптечки с некачественными китайскими турникетами, - волонтер Корчинская
14:56
Приложение ChatGPT для Android станет доступно уже на следующей неделе
14:33
ЧВК Вагнера
В Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, - Белорусский Гаюн
14:10
Россияне заселяют оккупированные территории семьями своих строителей и чиновников
14:01
OPINION
В мире из сильных остались только мы
13:58
Минобороны РФ заявило, что к разрушение собора в Одессе привела ракета украинской ПВО: ЦПИ опроверг фейк
13:34
Россияне вывели в Черное море ракетоноситель с восемью "калибрами"
13:23
В Часовом Яру россияне уничтожили Дворец культуры, в котором оказывали медицинскую помощь
13:16
"Проявление сатанинской злобы": митрополит Эпифаний прокомментировал обстрел Одессы Россией
13:09
Лукашенко сказал Путину, что вагнеровцы просятся на "экскурсию в Варшаву"
13:08
В Офисе президента назвали 5 шагов, как должен реагировать мир на российский террор
12:55
В сутки Россия обстреляла 10 областей Украины: 38 раненых, 9 погибших. Ситуация в регионах
12:32
Во временно оккупированных Олешках уничтожили дом самопровозглашенного мэра Журавко, - СМИ
12:16
Разблокировка "зернового коридора": Столтенберг по просьбе Зеленского созывает Совет Украина-НАТО
12:03
OPINION
Проще рассказывать, что какая-то там культурка — не ко времени
11:51
Ученые обнаружили планету-гиганта, чью плотность сравнили с сахарной ватой
11:19
Китай возобновит 15-дневный безвизовый режим для граждан Сингапура и Бурне
11:17
Эксклюзив
На временно оккупированную Луганскую область россияне массово заселяют представителей малых народов РФ, - Гайдай
11:02
Медицинский каннабис – не марихуана, и как закон о его легализации может навредить тем, кто выращивает коноплю
10:56
Обновлено
Россияне атаковали ракетами Одессу: один человек погиб, 22 получили ранения
10:47
Эксклюзив
Только на 35% линии фронта ведутся прямые стрелковые бои, - боец ВСУ Иевлев
10:46
Канада страдает от наводнения: 4 человека считаются пропавшими без вести
10:21
Обновлено
Зеленский: За Одессу российским террористам обязательно будет ответ
10:17
Россияне хотят создать буферную зону вокруг Луганской области, - разведка Британии
10:06
Эксклюзив
F-16
Даже группа экс-пилотов F-16 нуждается в обучении и подготовке, чтобы использовать самолет в условиях войны в Украине, - пилот из США
10:00
OPINION
Демонстративный патриотизм "зеленых" ситуативный
09:56
Алексей Данилов
Данилов назвал главную цель российских ракетных атак на Одессу
09:44
Twitter
У Twitter будет новый логотип
09:30
Силы ПВО в Одесской области уничтожили 9 российских ракет
08:47
Маленькие села в Луганской области, оккупированные россиянами, постепенно умирают, - ОВА
08:32
В Греции бушуют масштабные лесные пожары: эвакуировали тысячи человек
08:14
Инфографика
Россия потеряла за сутки в Украине 630 военных, 4 танка и 3 средства ПВО, - Генштаб ВСУ
08:05
Обзор
Бронированное такси: почему БТР Stryker важен для украинского контрнаступления
08:05
OPINION
В победу Украины поверили инвесторы
08:04
Япония ограничила экспорт оборудования для производства чипов в Китай
07:45
В Колумбии автобус упал со скалы: 9 человек погибли, 30 ранены
07:34
Премьер-министру Израиля во время операции установили кардиостимулятор
07:22
Во время атаки на Одессу россияне разрушили Спасо-Преображенский собор и Дом учёных
06:56
К берегам Ирландии выбросило свертки с кокаином стоимостью свыше €4 миллиона
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV