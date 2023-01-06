Папа Римский поздравил христиан с Рождеством и призвал к миру в Украине

Об этом сообщили в Vatican News.

"Дорогие братья и сестры, от всей души поздравляю общины восточных Церквей, как католические, так и православные, которые завтра будут праздновать Рождество Господне. Особым образом направляю это поздравление братьям и сестрам многострадального украинского народа", - подчеркнул Папа Франциск.

При этом он обратился к верующим и призвал к конкретным шагам по достижению мира в Украине.

"Пусть же рождение Спасителя вселит утешение, вселит надежду, вдохновит конкретные шаги, которые смогут наконец привести к прекращению боев и миру. Молимся много за Украину и за мир", - добавил Папа Римский.

25 декабря Папа Римский во время рождественской речи также упомянул о войне в Украине. По его словам, уровень жадности и жажды власти таков, что некоторые хотят "поглотить даже своих соседей". Понтифик обратился к верующим и призвал тех, кто имеет власть, заставить оружие замолчать и положить конец войне в Украине.

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