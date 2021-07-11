Папа Римский после операции прочитал воскресную молитву с балкона больницы

Об этом сообщает Reuters .

Понтифик прочитал еженедельную молитву с балкона больницы в Риме, где он находится на послеоперационной реабилитации.

Папа Римский прочел подготовленный текст и добавлял свои импровизированные реплики. Молитва продолжалась 10 минут. Во время выступления понтифик заявил, что общее медицинское обслуживание должно быть доступным для всех и бесплатным.

Рядом с 84-летним Франциском стояли несколько детей - пациентов той же больницы. Папа заявил, что не понимает, почему дети должны страдать. Он также вспомнил об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, призвав прекратить насилие.

На площади под больницей собрались верующие. Они выкрикивали "Да здравствует Папа!".

Напомним, 4 июля Папу Франциска госпитализировали в Риме для проведения плановой операции на кишечнике.

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