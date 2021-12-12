Папа Римский помолился за мир в Украине

Об этом сообщает Радио Ватикана.



Понтифик обратился к украинцам после традиционной воскресной молитвы в Ватикане.

"Дорогие братья и сестры, желаю заверить в своих молитвах за дорогую Украину, за все ее церкви, религиозные сообщества и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее было решено через посредство серьезного международного диалога, а не с помощью оружия. Мне приносит большую боль последняя статистика, которую я прочитал: в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом. Оружие — это не дорога. Пусть же это Рождество Господне принесет Украине мир!", - пожелал Папа Римский.

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