Папа Римский подтвердил, что готов посетить Украину

Об этом сообщила католическая газета Avvenire.



Однако понтифик отметил, что не знает, возможен ли этот визит.



"Что касается поездки в Украину, то честно могу сказать, что я всегда доступен. Поездка в Украину на столе. Но я не знаю, удастся ли это сделать, удобно ли это, лучше ли это и имею ли я это сделать", - отметил. Франциск.



Папа Римский также озвучил вариант, что он, возможно, посетит Польшу и встретится с украинскими беженцами.

Папа Римский Франциск заявил, что рассматривает возможность совершить визит в Украину