Папа Римский подтвердил, что готов посетить Украину
Папа Римский Франциск подтвердил, что готов приехать в Украину
Об этом сообщила католическая газета Avvenire.
Однако понтифик отметил, что не знает, возможен ли этот визит.
"Что касается поездки в Украину, то честно могу сказать, что я всегда доступен. Поездка в Украину на столе. Но я не знаю, удастся ли это сделать, удобно ли это, лучше ли это и имею ли я это сделать", - отметил. Франциск.
Папа Римский также озвучил вариант, что он, возможно, посетит Польшу и встретится с украинскими беженцами.
- Папа Римский Франциск заявил, что рассматривает возможность совершить визит в Украину
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