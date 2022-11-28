Об этом Папа Франциск рассказал в интервью журналу America .

"Почему я не называю Путина? Потому что это не нужно; это уже известно. Однако иногда люди цепляются за деталь. Все знают мою позицию, с Путиным или без Путина, не называя его имени", - сказал Папа Римский.

Он подчеркнул, что понимает: вторжение в Украину совершило российское государство, - но объяснил отсутствие непосредственной критики российского народа стремлением никого не обидеть.

"Когда я говорю об Украине, я говорю о замученном народе. Если у вас есть люди-мученики, у вас есть кто-то, кто их мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня много информации о жестокости войск, которые туда вошли. Вообще, самыми жестокими являются, пожалуй, те, кто из России, но это не российская традиция, например чеченцы, буряты и т.д. Безусловно, тот, кто вторгается, - это российское государство. Это понятно. Иногда стараюсь не конкретизировать, чтобы не обидеть, а скорее осуждать вообще, хотя хорошо известно, кого я осуждаю. Необязательно указывать имя и фамилию", - объяснил понтифик.

Он добавил, что на второй день войны пошел в российское посольство в Ватикане и пытался договориться о встрече с Путиным.

"Необычный жест, потому что Папа никогда не ходит в посольство. И там я сказал послу передать Путину, что я готов поехать при условии, что он предоставит мне маленькое окно для переговоров. Лавров, министр иностранных дел, ответил очень хорошим письмом, из которого я понял, что пока в этом нет нужды", - рассказал Папа Римский.

Он также отметил, что трижды звонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я трижды звонил президенту Зеленскому. Вообще я работаю над получением списков заключенных, как гражданских, так и военных, и я присылаю их российскому правительству, и ответ всегда был очень положительным", - заверил Папа Римский.

Он отметил, что он хочет посетить Киев и Москву, но при условии, что посетит два города сразу.

"Я решил: если я буду совершать визит, то поеду и в Москву, и в Киев, в оба, а не в один город. Ничего не должно было создавать впечатление, что я прикрываю агрессию. Я принимал здесь, в этом зале, три или четыре раза делегацию украинского правительства. И мы работаем вместе. Позиция святого престола заключается в стремлении к миру и взаимопониманию. Дипломатия святого престола движется в этом направлении и всегда готова быть посредником", - подытожил Папа Франциск.

18 ноября Папа Франциск подтвердил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец войне России против Украины.

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