Папа Римский отслужил Рождественскую мессу и вспомнил об Украине

Об этом сообщает Укринформ.

В ночь на субботу, 25 декабря, Папа Римский провел в базилике Святого Петра в Ватикане ночную Рождественскую мессу и обратился к верующим с проповедью.

На литургии присутствовалиоколо 2000 человек, включая иерархов Ватикана и высокопоставленных дипломатов со всего мира. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда литургия в канун Рождества была закрыта для широкой публики и на ней из-за карантинных ограничений присутствовали всего 200 человек.

"Этой ночью любви пусть у нас будет только один страх: оскорбить любовь Бога, причинить Ему боль, презирая бедных своим безразличием", - сказал понтифик.

По традиции католики отмечают таинство Христова рождения в полночь. Согласно Библии, свет засиял среди темноты перед пастухами, которые первыми услышали весть о рождении мессии. Поэтому богослужение 24 декабря также называют мессой пастырей.

В субботу, 25 декабря, христиане западного обряда празднуют Рождество Христово.

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